Для желающих найти работу, в Луганске проведут специальное мероприятие
Ярмарка вакансий с участием представителей городских предприятий, организаций и учреждений состоится в Луганске 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Луганский Центр занятости.
«Территориальное отделение центра занятости 21 октября проведет в Луганске ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу», — говорится в сообщении.
Начало мероприятия — в 09:30.
Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»).
Экономика - Сегодня, 07:00 34
«Территориальное отделение центра занятости 21 октября проведет в Луганске ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу», — говорится в сообщении.
Начало мероприятия — в 09:30.
Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»).
Экономика - Сегодня, 07:00 34
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