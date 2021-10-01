Fitch: Россия на продаже нефти и газа по итогам 2021 года может заработать на 40 млрд долларов больше, чем планировалось

Международное рейтинговое агентство (МРА) Fitch прогнозирует рост денежной массы в чужом – российском - кармане. Речь идёт о данных, которые опубликовало МРА в отношении предполагаемых доходов России от экспорта нефти и газа по итогам 2021 года. В частности, отмечается, эти доходы могут существенно превзойти те, которые Российская Федерация получала в так называемый допандемийный период.Предполагаемый рост доходов в нефтегазовом секторе РФ, как указывает Fitch, может достичь невероятных 70 процентов в сравнении с 2020 годом. Причины такого роста очевидны – рост цен на углеводороды в мире.Напомним, что российский бюджет на текущий год верстался, исходя из куда более скромных цен на энергоносители, нежели те, которые есть сегодня.По запросу ТАСС, в рейтинговом агентстве отметили, что по итогам текущего года доходы от продажи нефти и газа в России могут достичь отметки в 125 млрд долларов. Для сравнения: в допандемийном 2019 году они составили около 120 млрд долларов. Основной вклад в существенный прирост внесёт нефть, которая уже перешагнула через отметку в 83,5 долл./баррель.По словам представителя Fitch, доходы РФ от нефтегазового экспорта могут оказаться примерно на 40 млрд долларов выше, нежели те, который ожидались по показателям начала года. Это притом, что на данный момент учитываются параметры среднегодовых цен: 320 долларов за 1000 кубометров газа и 70 долларов за баррель нефти.Однако до конца года эти планки могут серьёзно повыситься, а потому Россия способна получить к концу декабря не 125 млрд долларов, а больше. Независимые эксперты полагают, что суммарный нефтегазовый доход нашей страны по итогам 2021 года может составить не менее 133 млрд долларов, став рекордным за последние несколько лет. Отдельный вопрос в том, как государство распорядится дополнительными доходами.источник