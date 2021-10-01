Немецкие СМИ: Путин отказывается от больших В«газовыхВ» денег

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Российская компания «Газпром» могла бы увеличить поставки природного газа в Европу, залив ее столь необходимым топливом в самое подходящее для этого время, когда в ЕС в самом разгаре энергокризис. Однако, Москва, которая является прямой хозяйкой «Газпрома», отказывается заработать еще больше «газовых» денег. А поскольку незыблемый бизнес-мотив получения прибыли поставлен Кремлем на второе место, значит превалирует другой интерес. И он, конечно, весьма неприятный. Такой вывод делает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.Логика немецкого обозревателя Фридриха Шмидта довольно своеобразная и поражает своей прямотой. Вот если бы Россия стала спекулировать как остальные трейдеры и поставщики сырья, наживаться на кризисе, получать сверхприбыль, быть может и не стоило бы ее обвинять во всех грехах. Такие действия хотя бы понятны европейскому прагматизму.Но «Газпром» наоборот, поставляет лишь контрактные объемы топлива и ни одним кубометром больше, чтобы эти излишки не могли попасть в руки перекупщиков и не поспособствовали дальнейшему росту цены. Более того, прикрыв свою электронную торговую площадку, российский поставщик якобы «подтвердил» то, что «благородные» мотивы поведения Москвы не могут рассматриваться даже как версия. Иными словами, экономика отходит и уступает место чистой политике.И как только такое допущение становится возможным и не вызывает отторжения, то все сразу становится на свои места и проясняется. Как пишет Шмидт, с 2004 года (а не с 2014), Москва пытается ослабить Киев с помощью газового шантажа. А с недавних пор эти же методы Кремль применяет и в обращении с Европой. Разумеется, это становится возможным из-за попустительства и безнаказанности.Причем, как уверен немецкий эксперт, чтобы «убить двух зайцев», то есть лишить Европу газа в тяжелой ситуации, а Украину доходов с транзита, «Газпрому» достаточно снизить поставки и с помощью «мощной руки холода» попытаться поставить на колени ЕС и Киев, не дать ему подняться в статусе.Именно поэтому глава России Владимир Путин с такой легкостью отказывается от больших «газовых» денег, потому что надеется получить гораздо более ощутимые политические последствия, нежели прямую выгоду здесь и сейчас, как это делают все остальные участники энергорынка. Их жадность более извинительна, нежели далекоидущие захватнические и тоталитарные цели главы РФ, которых он достигает с помощью морозов и газового рычага.Николай Грицай