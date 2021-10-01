С 19 октября будет закрыт еще один КПВВ. Теперь со стороны Украины



В документе говорится, что это распоряжение издано в соответствии с предложениями администрации Государственной пограничной службы Украины, учитывая согласование Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а также распоряжения председателя ОГА.

«Прекратить функционирования контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее «Чаплинка» с 19 октября 2021», — говорится в документе за подписью первого заместителя председателя Херсонской ОГА Андрея Шибаева.

Также поручено обеспечить заблаговременное информирование администрации ГНСУ о прекращении функционирования этого КПВВ. Новости Украины - Сегодня, 10:00 123 Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Чаплинка» на административной границе между Херсонской областью и Крымом будет закрыт. Функционирование КПВВ прекращается с 19 октября. Об этом говорится в распоряжении председателя Херсонской областной государственной администрации № 792 от 8 октября, опубликованном на сайте ведомства, передает «Дом».В документе говорится, что это распоряжение издано в соответствии с предложениями администрации Государственной пограничной службы Украины, учитывая согласование Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а также распоряжения председателя ОГА.«Прекратить функционирования контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее «Чаплинка» с 19 октября 2021», — говорится в документе за подписью первого заместителя председателя Херсонской ОГА Андрея Шибаева.Также поручено обеспечить заблаговременное информирование администрации ГНСУ о прекращении функционирования этого КПВВ. Новости Украины - Сегодня, 10:00 123

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