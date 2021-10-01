Когда откроют для движения путепровод у Парка 1 мая, рассказали в мэрии



Данное решение, принятое в ходе заседания Луганской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызвало недовольство многих жителей Каменнобродского и Ленинского районов города.

Луганчанка Юлия, проживающая по улице Ленина, возмущена тем, что перекрытие движения по путепроводу несет массу неудобств.

«Из-за инцидента, случившегося в июне на путепроводе по улице Тараса Рыбаса, здесь нарушена схема движения городского транспорта. Так как многие маршрутки теперь следуют в объезд, не заезжая на остановку 7-я линия, — чтобы добраться в любую точку города, приходится подниматься на остановку, находящуюся на Красной площади, а это лишние 15-20 минут. В общем, бывает проблематично доехать на учебу, на работу — получается, что либо надо рано выходить, либо приходится опаздывать», — сетует девушка.

На днях ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки — 29 сентября, подрядная организация наконец приступила к демонтажу поврежденного участка путепровода на улице Тараса Рыбаса.

«Сначала мы подготовили проектно-сметную документацию на демонтаж, прошли все экспертные согласования, Правительство приняло решение выделить 10 млн рублей для этих целей. Затем работы были начаты. В настоящее время осуществляется демонтаж ограждения в зоне повреждения путепровода, опор линии электропередачи, а также колесоотбойного бруса. Кроме того, выполняется прокладка временного газопровода», — пояснил глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Луганске одновременно проводится несколько видов работ — в частности реконструкция улицы Артема и поврежденного взрывом участка газопровода.

«Это создает определенные проблемы, особенно учитывая, что приближается зима. К сожалению, обнадежить луганчан и сказать, что к концу года мы этот мост запустим, мы не можем», — добавил Пилавов.

Глава города уточнил, что в планах в ноябре завершить работы, связанные с демонтажем двух пролетных строений и поперечных балок, которые были повреждены.

«На сегодняшний день мы составляем проектную документацию по монтажу новых пролетов. Возможно, мы в этом году не только закажем в Российской Федерации, но и уже получим несущие балки на этот путепровод. Предварительные переговоры генподрядчика и Управления по вопросам строительства Администрации города Луганска с заводом-изготовителем были проведены. Надеюсь, что совместными усилиями мы в будущем году в кратчайшие сроки решим эту проблему», — проинформировал Пилавов.

Удобный город - Сегодня, 09:31 329 С 18 июня текущего года в Луганске временно запрещено движение автомобильного транспорта и пешеходов по путепроводу на улице Тараса Рыбаса на участке от улицы Ленина до улицы Кирова, а также под первым и вторым пролетами путепровода. Такие меры были приняты с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения при проведении работ по ликвидации аварии на газопроводе среднего давления на улице Линия железной дороги.Данное решение, принятое в ходе заседания Луганской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызвало недовольство многих жителей Каменнобродского и Ленинского районов города.Луганчанка Юлия, проживающая по улице Ленина, возмущена тем, что перекрытие движения по путепроводу несет массу неудобств.«Из-за инцидента, случившегося в июне на путепроводе по улице Тараса Рыбаса, здесь нарушена схема движения городского транспорта. Так как многие маршрутки теперь следуют в объезд, не заезжая на остановку 7-я линия, — чтобы добраться в любую точку города, приходится подниматься на остановку, находящуюся на Красной площади, а это лишние 15-20 минут. В общем, бывает проблематично доехать на учебу, на работу — получается, что либо надо рано выходить, либо приходится опаздывать», — сетует девушка.На днях ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки — 29 сентября, подрядная организация наконец приступила к демонтажу поврежденного участка путепровода на улице Тараса Рыбаса.«Сначала мы подготовили проектно-сметную документацию на демонтаж, прошли все экспертные согласования, Правительство приняло решение выделить 10 млн рублей для этих целей. Затем работы были начаты. В настоящее время осуществляется демонтаж ограждения в зоне повреждения путепровода, опор линии электропередачи, а также колесоотбойного бруса. Кроме того, выполняется прокладка временного газопровода», — пояснил глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Луганске одновременно проводится несколько видов работ — в частности реконструкция улицы Артема и поврежденного взрывом участка газопровода.«Это создает определенные проблемы, особенно учитывая, что приближается зима. К сожалению, обнадежить луганчан и сказать, что к концу года мы этот мост запустим, мы не можем», — добавил Пилавов.Глава города уточнил, что в планах в ноябре завершить работы, связанные с демонтажем двух пролетных строений и поперечных балок, которые были повреждены.«На сегодняшний день мы составляем проектную документацию по монтажу новых пролетов. Возможно, мы в этом году не только закажем в Российской Федерации, но и уже получим несущие балки на этот путепровод. Предварительные переговоры генподрядчика и Управления по вопросам строительства Администрации города Луганска с заводом-изготовителем были проведены. Надеюсь, что совместными усилиями мы в будущем году в кратчайшие сроки решим эту проблему», — проинформировал Пилавов.Удобный город - Сегодня, 09:31 329

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