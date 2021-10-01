Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии В«нормандской четверкиВ»

«С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки». Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», – говорится на сайте Кремля.

Президенты России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам телефонного разговора поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки».Отмечается, что «президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию – сложной.8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».