Российское производство патронов может пострадать из-за потери крупного рынка сбыта

Новый пакет антироссийских санкций может сказаться на отечественных изготовителях патронов. Экономические ограничения могут перекрыть доступ предприятиям к наиболее крупному рынку. Об этом пишет РБК со ссылкой на объявление властей Соединенных Штатов Америки.Самым объемным каналом сбыта для российских производителей был экспорт в Соединенные Штаты. Владельцы гражданского оружия представляли собой наиболее многочисленную и платежеспособную аудиторию, с которой работали изготовители патронов.Товарооборот в этом секторе достигал 100 миллионов долларов в год. Более 20% общего импорта патронов в США преходится на долю РФ. Новый санкционный пакет обоснован исключительно политическими мотивами. Вашингтону не выгодно нарушать существующие экономические связи с Москвой.Владимир Гусе