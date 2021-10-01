В маршрутках будут требовать сертификат вакцинации или ПЦР-тест



Предполагается ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.



Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в этих регионах будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины для регионов «желтого» уровня эпидопасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат ПЦР-тестирования или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала «Дія»;

отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

Как отмечается, соответствующие правила не применяются к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик. Новости Украины - Сегодня, 11:00 164 Кабинет Министров внес изменения в постановление №1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Предполагается ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в этих регионах будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины для регионов «желтого» уровня эпидопасности;международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат ПЦР-тестирования или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала «Дія»;отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.Как отмечается, соответствующие правила не применяются к городским и внутриобластным перевозкам.Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик. Новости Украины - Сегодня, 11:00 164

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