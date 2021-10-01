Политолог представил возможный сценарий вооружённого конфликта между Украиной и Россией

Тема войны Украины с Россией не сходит со страниц украинских СМИ и постоянно муссируется в различных телевизионных шоу. На фоне тяжелой экономической ситуации в стране отвлечение народа возможным военным столкновением срабатывает вот уже на протяжении семи лет.Возможный сценарий вооруженного конфликта между Украиной и Россией описал заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.По мнению политолога, в случае войны Россия одержит победу, причем для этого ей будет достаточно захватить юго-восток страны и черноморские порты. Заблокировав выход к Черному морю и лишив Украину всего четырех областей, не считая Донецкой и Луганской, Россия просто остановит украинскую экономику. При этом даже не нужен захват Киева, уверен он.Костин убежден, что как только Россия захватит Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, к разделу Украины присоединятся Венгрия и Польша, которым отойдут Закарпатье и Галичина. После этого государства Украина в сегодняшнем понимании уже существовать не будет.Другой сценарий возможного военного конфликта описал российский писатель-фантаст Сергей Волков для издания "Украина.ру". По его мнению, Украину к войне с Россией может подтолкнуть Запад. В случае, если ВСУ начнут вторжение на территорию ЛДНР, Россия вмешается в конфликт, других вариантов нет. По его мнению, как бы это цинично не звучало, Россия ждет, когда "яблочко созреет" и само упадет.Другой писатель-фантаст Александр Гриценко считает, что войны не будет, а если она вдруг случится, опять же по вине Киева, то будет недолгой. Несмотря на заявления украинских властей, ВСУ не горят желанием воевать с Россией. По его мнению, Россия вообще не будет вторгаться на Украину, просто поменяет политический строй, сделав из Украины федеративное государство.