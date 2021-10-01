Мэр Луганска заявил, что проблема с вывозом мусора решена и ушёл в отпуск



—

А! Вот здесь, в этом квартале вы убираете! А к нам когда дойдет очередь?!

—

?..

—

У нас, в квартале Дружбы, вообще не убрано! Здесь вы, значит, убираете, а у нас когда?!



Помнят ли луганчане такое лето, когда город погрязал в мусоре и день за днем превращался в грандиозную свалку? Люди жаловались в ЖЭКи, Администрацию города, общались с дворниками, если удавалось таковых встретить у себя во дворе, выкладывали острые гневные посты в соцсетях. Читатели обращались в редакцию СМИ в надежде получить хоть какой-то вразумительный ответ, узнать официальную точку зрения, пишет газета «Жизнь Луганска».Почему коммунальщики бездействуют? Газетчики неоднократно пытались получить комментарий от начальников коммунальных служб, но натыкались на глухую стену. Им отказывались прояснить ситуацию. Журналисты «Жизни Луганска» неоднократно выезжали на места скопления мусора, получая адреса от самих жителей города. Общались с горожанами..Эту проблему трудно преувеличить. Все мы живем в одном городе, все — очевидцы сложившейся ситуации. Летом у многих из нас окна открыты. И каждое утро могло начаться со скандала, свидетелем которого журналисты стали в кв. 50 лет Октября. Кто-то из прохожих ругался с дворниками, работающими у мусорных баков:Улица Ленина, мусорные контейнеры между домами 102 и 102 а. Жильцы этих домов не однажды звонили в редакцию «ЖЛ». Хлам возле мусорных баков не убирался все лето, впрочем, и ныне мусоровоз каждое утро опустошает контейнеры, но бытовые отходы на мусорной площадке продолжают оставаться на месте. Горы мусора источали зловонье, а в летнюю жару оно еще и усиливалось. Сдвинуть их с мертвой точки было по силам разве что, только ветру и бродячим собакам. Кроме легкого утиля, здесь же горы старых вещей, обломки мебели, какие-то стройматериалы и прочее. Рядом обрезанные еще весной ветки деревьев, которые давно засохли. Хорошо, что в мае новогодние елки убрали...Двор у дома № 205 по улице 21 МЮДа — место регулярных журналистских рейдов. Люди просили приехать, газетчики не могли отказать. «Мониторили» ситуацию периодически. К сожалению, изменялась она только в худшую сторону: мусорные баки полны, вокруг них росли кучи. Детская площадка поблизости тоже была завалена мусором. Куча отходов — злачное место для бродячих собак, которые резвились здесь, разрывая зубами пакеты и разбрасывая содержимое. Стояло зловоние, и особо запомнилась «вишенка на тортике» — над свалкой висящая на дереве сумка с мусором, которой, видимо, тогда не хватило места не только в контейнерах, но и на куче вокруг них.Марина, местная жительница, прокомментировала: «Живу на ул. 21 МЮДа, через дорогу отсюда. У нас вроде бы должны забирать мусор во вторник, а забирают в воскресенье, когда собаки все растаскают и забирать уже нечего». А ее соседка Нина Гончар уточнила: «Проблемы с вывозом мусора начались этим летом. Веток или строительных отходов там нет, обычный мусор. У нас всегда было чисто, а этим летом сами удивляемся!»В центре города луганчанам «мусорная» беда тоже не была чуждой: «Хочу понять, за какие такие услуги мы платим? Тарифы взлетели, а за окном картина стала еще больше удручающей! Мусор переполняет баки, растет как на дрожжах вокруг контейнеров. Ветер и собаки разносят его по всему двору. Рядом с баками периодически «меблируется» зона комфорта для лиц сомнительной профессии. Не успели вывезти матрац с трюмо, как дизайн «гостиной» сменили кресло, комод, телевизор. Так это центр города! Что же делается на окраинах?!» — возмущалась жительница кв. Алексеева Юлия.Проблема мусора существует столько, сколько существует человечество, и это, как говорится, вечная тема: в любые времена потребность в уборке отходов была, есть и будет. Но такого мусорного нашествия, как этим летом, Луганск не видывал давно. Остается только диву даваться и удивляться, как городу удавалось сохранять чистоту во время военных действий и послевоенное время, когда коммуникационные системы были повреждены, полуразрушены? Неужели дело только в желании руководителей города и профильных предприятий? Незыблема истина: кто хочет — ищет возможность, кто не хочет -ищет причину.Глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов в последнем своем интервью, размещенном на сайте мэрии, отметил, что актуальности эта тема не теряет. По его словам, оказывается, ситуация дошла до столь критической точки именно потому, что тарифы на услуги вывоза ТБО в городе долгое время не повышались.«Из года в год мы говорим о том, что надо выходить на экономически обоснованные тарифы. Сегодня пытаемся этот тариф отрегулировать, но время упущено», — подчеркивает Манолис Пилавов.Как он объясняет, на основе существующего тарифа коммунальное предприятие могло себе позволить лишь закупать топливо, выплачивать заработную плату сотрудникам, платить налоги. Но, о приобретении новой техники, закупке контейнеров для мусора речи идти не могло. Поэтому и пришли к такому результату.Как признал Пилавов, с уборкой мусора на территории города коммунальное предприятие «Луганский центр утилизации отходов» своими силами уже не справляется. И до сегодняшнего дня, чтобы хоть как-то избежать мусорного коллапса в городе, предприятию приходилось прибегать к помощи других подведомственных предприятий и подрядных организаций, которые предоставляли свою самосвальную технику для вывоза отходов.На некоторых улицах города, особенно в частном секторе, мусор не вывозится по нескольку дней, а то и недель. Мусоровоз — тяжелая техника, которая используется для разного вида погрузочных и вывозных работ. Сбои графика вывоза бытовых отходов глава городской Администрации объясняет именно поломкой тяжелой техники.«Любая единица техники, которая сходит с маршрута (а такое у нас происходит каждый день), — это срыв графика. Ведь один мусоровоз с боковой загрузкой за одну ходку вывозит порядка 43-48 мусорных контейнеров. А в день он должен делать три ходки. В случае поломки он сходит с линии, а значит, в 2-3 кварталах мусор остается не вывезенным. На следующий день эту ситуацию надо исправлять, а из-за нехватки техники это сделать невозможно», — сказал Манолис Пилавов.Кроме того, по его словам, проблема осложняется отсутствием ремонтной базы. Водителям мусоровозов приходится самим восстанавливать, ремонтировать свои машины..Видя, что ситуация с мусором заходит в тупик, руководство приняло решение оказать действенную помощь городу, чтобы справиться с проблемой. С этой целью было выделено почти 83 млн. рублей. Теперь Луганский центр утилизации отходов пополнится 13 единицами специальной техники. И первый большой погрузчик уже поступил на территорию коммунального предприятия.«В ближайшие две недели единый поставщик, с которым у нас заключён договор, обещает доставить еще четыре единицы новой техники, остальные машины прибудут в сроки, указанные в договоре», — заверил Манолис Пилавов.Благодаря помощи сверху, количество подвижного состава коммунального предприятия «Луганский центр утилизации отходов» удастся увеличить в 2 раза.Глава Администрации Луганска заверяет, приобретая эту технику, коммунальное предприятие сможет кардинально решить задачу вывоза твёрдых бытовых отходов в городе. Луганчане очень надеются, что так и будет. Уровень оплаты за вывоз ТБО ощутимо повысился, и жители города хотят получить, наконец, услуги, за которые организованно платят деньги, кстати, их они не на мусорнике нашли.Как известно, обещанного три года ждут. Нам бы этого очень не хотелось. С целью узнать точные сроки, когда же, наконец, горожане увидят новых трудяг-мусоровозов на своих улицах и порадуются чистоте нашего общего дома, журналисты решили взять эксклюзивное интервью у главы Администрации города Луганска. Увы, это не удалось. Манолис Пилавов в отпуске.Вынуждены признать, дорогие читатели, что, похоже, новую технику в работе журналисты увидят одновременно с вами. По-прежнему вместе с луганчанами надеемся, что случится это в ближайшее время.Состояние мусорных контейнеров — это отдельная тема. Как отмечает Манолис Пилавов, допустимая периодичность вывоза мусора с одного квартала — через день, а то и через 2 дня. Такая регулярность возможна только при условии имеющегося запаса мусорных контейнеров. Однако в Луганске до такого положения далеко, поскольку на сегодняшний день городу не хватает порядка 1300 контейнеров. В том числе больших 8-кубовых емкостей для строительного мусора. Использование обыкновенных мусоровозов для вывоза, скажем, строительного мусора приводит к повреждению техники и поломки гидравлических механизмов. В связи с этим для выполнения заданий такого рода рекомендуется применять специальные контейнеры, которые уже установлены в кварталах им. Героев Сталинграда и Южный. Удобный город - Сегодня, 12:28 327