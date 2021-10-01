Ишь какой тугой узел завязался ко вторнику: статья Медведева в «Коммерсанте» о невежественных и недоговороспособных украинских властях, телефонные переговоры с Путиным Меркель и Макрона, визит Нуланд в Москву. Попробуем его развязать — сообразим, чего они все друг от друга хотят.Перед этим, однако, следует оговориться: замглавы Госдепа Виктория Нуланд прилетела в Москву поговорить не только об Украине. Между Россией и США накопилось много проблем, вот она и попробует прокачать наш МИД, как долго мы готовы терпеть нахальство американцев. Однако Украина в переговорах, безусловно, займет весомое место — процентов 20–25, как я предположил еще вчера.Статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева озаглавлена очень емко и не оставляет Владимиру Зеленскому ни одного шанса на встречу с Владимиром Путиным: «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». Если кто-то пропустил этот фундаментальный, хотя и короткий текст, то настоятельно рекомендую освоить — увлекательное чтиво.Ее появление именно в ночь на понедельник, безусловно, не случайно — самолет с Викторией Нуланд уже был в воздухе, а о телефонном саммите глав России, Франции и Германии уже было условлено. Зампреду Совбеза РФ было поручено подготовить своеобразный коллективный ответ «недругам России», при этом в выражениях можно не стесняться и дипломатических формулировок, по возможности, избегать. Скорее всего, некоторые тезисы надиктовал сам президент РФ, и таким образом мы теперь знаем, что на самом деле он думает о киевской кодле, когда с доброй, я бы сказал, понимающей улыбкой говорит об украинских партнерах, выражает озабоченность или приглашает Зеленского в Москву.О Зеленском: «Вывернутый наизнанку человек».О его окружении: «Невежественные и необязательные люди». «Они в любой момент продадут за пятиалтынный». «Доморощенные талейраны».Очень жестко. После таких ярлыков рассчитывать на встречу с российским лидером просто невозможно. Впрочем, украинские провинциалы решили статью не замечать. Зато ее, конечно, заметили на Западе — как на ближнем, так и на дальнем. И все правильно поняли.«Нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — это главная мысль знаковой публикации. Вот тут-то и закручивается узел. Ибо ясный для нас вопрос о том, кто именно является хозяином украинской колонии, в Европе был, судя по всему, воспринят, как вызов. Когда на прошлой неделе стало ясно, что находящуюся под санкциями Викторию Нуланд все же пустят в Москву, Франсуа Макрон и Ангела Меркель решили, что пора действовать. Как бы американцы не договорились с Россией об Украине не только без Украины, но и без Европы.Строго говоря, проведение еще одного саммита в Нормандском формате нужно не только Киеву. Для Парижа и Берлина он, возможно, — единственная возможность остаться в числе глобальных игроков, которые хоть что-то решают. Но они не смогут ее использовать, ибо глобальными игроками европейские страны, даже самые богатые из них, не являются.Как, например, они смогут выполнить условие, которое им выдвинул Владимир Путин: «Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».А никак. Киев не слушается европейских лидеров. Он и Соединенные Штаты-то слушается через раз.Сюзерен, который упомянут в статье Кремля за подписью Дмитрия Медведева, — это США, что уж тут догадываться. Если же Франция с Германией хотят тоже принимать участие в воспитании Украины, им придется использовать не только пряник, но и кнут. Вместо этого ЕС собрался перечислить Украине 600 млн евро, и, говорят, в киевских автосалонах уже приободрились от этой новости — скоро там, наверху, бабло распилят, и продажи резко скакнут вверх.Короче, fuck EU, как говаривала Виктория Нуланд в дни Майдана. Пусть платит и не отсвечивает. Ukraine, конечно, тоже fuck — она нужна американцам лишь как разменная монета в терках с Россией. Думаю, гонец из Госдепа попытается в своей обычной манере угрожать и ставить условия, получит смачный отлуп и зайдет с другой стороны, чтобы все же добиться той цели, с которой она приехала.Что это за цель, сказать пока трудно. Но если на Украине, куда Нуланд отправится из Москвы, она о ней расскажет, доморощенные талейраны об этом растреплют по всем соцсетям. Подождем — недолго осталось.Павел Шипилин