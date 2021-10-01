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Здесь предпочитают классику: сигареты Davidoff и ВАЗ-2107. ФОТО

bot Сегодня, 14:1536Новости
Здесь предпочитают классику: сигареты Davidoff и ВАЗ-2107. ФОТО
В Краснодонском районе силовики изъяли табачные изделия без марок акцизного налога на сумму свыше 600 тыс. руб. и автомобиль, который использовался для незаконной перевозки товара. Об этом сообщил замдиректора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Леонид Сичак.
«При проведении оперативных мероприятий в селе Власовка Краснодонского района сотрудниками Государственного таможенного комитета ЛНР задержан автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого скрылся с места происшествия. В ходе осмотра транспортного средства выявлены табачные изделия торговой марки Davidoff без марок акцизного налога ЛНР», — рассказал он.

Сичак отметил, что документы, подтверждающие законность происхождения товара, отсутствовали.
«Табачные изделия и транспортное средство изъяты. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составляет свыше 600 тысяч рублей», — сказал замдиректора департамента.
Экономика - Сегодня, 14:00 159

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