В МИД рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию

«Константин Воронцов – исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеи ООН, заседание которого проходит», – сказал Рябков, отвечая на вопрос, кто с российской стороны получил визу США в обмен на то, чтобы находящаяся в санкционных списках Виктория Нуланд могла приехать на переговоры в Москву, передает РИА «Новости».

Исполняющий обязанности замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов получил визу США в обмен на въезд замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.Ранее Рябков оценил итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.Переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.Елена Мирошниченко