Зеленский: Украина не намерена терять В«законные миллиардыВ» за транзит российского газа

Украина не намерена терять два миллиарда "законных" долларов, получаемых за транзит газа ежегодно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.Выступая на совместном с представителями Евросоюза брифинге после проведенного саммита "Украина-ЕС", Зеленский заявил, что Киев намерен сохранить транзит российского газа через украинскую территорию, поскольку не хочет терять "законный доход" в сумме 2 млрд. долларов.По словам украинского президента, Киев считает потерю транзита "опасным" и поэтому рассматривает различные варианты сохранения транзита газа, включая полную блокировку построенного Россией газопровода "Северный поток-2". Зеленский подчеркнул, что обсудил во время саммита введение санкций против газопровода, а также применения к нему третьего энергетического пакета. Он напомнил, что Украина выступает за энергетическую безопасность Европы.Ранее в Киеве была создана специальная рабочая группа, которая занимается только тем, что ищет пути сохранения транзита газа.Напомним, что российский президент Владимир Путин попросил "Газпром" не прекращать транзит газа через Украину в рамках действующего до 2024 года контракта, хотя компания намеревалась его окончательно минимизировать, выплатив Киеву штрафы. В то же время Путин подчеркнул, что Москва не намерена увеличивать прокачку через украинскую ГТС, так как это приведет к убыткам.Ранее на Украине заявляли, что они не получают газ из России, а импортируют исключительно европейский газ - реверсными поставками.источник