Важно! Образцы анкет-заявок, необходимых для пересечения ВПП «Станица Луганская».
В Луганске опубликовали официальные анкеты для оформления заявок на выезд и въезд граждан через временный пункт пропуска (ВПП) «Станица Луганская».
«Для подачи заявки на выезд/въезд через ВПП «Станица Луганская» необходимо заполнить заявку-анкету в соответствии с ранее опубликованными требованиями«, — говорится в сообщении.
Заполнив анкету и прикрепив скан-копии/фото документов, подтверждающих наличие оснований для пересечения ВПП «Станица Луганская», к электронному письму, необходимо отправить его на следующие адреса электронной почты:
[email protected] — на ВЫЕЗД (для граждан, имеющих регистрацию на территории ЛНР);
Заявка на пересечение ВПП «Станица Луганская»
(для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики).
ДАННЫЕ ГРАЖДАНИНА ПЕРЕСЕКАЮЩЕГО ВВП «СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ»
1
ФИО
2
Дата рождения
3
Контактный телефон*
*ВАЖНО! Данный контактный номер может быть использован оператором для уточнения данных указанных в анкете. Допускаются только номера MTS UA, Vodafone UA, LugaCom, PHoenix!
4
Паспорт
Серия
Номер
5
Адрес прописки (согласно паспорта)
6
Причина убытия
ДАННЫЕ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
1
Адрес пребывания на территории Украины
2
ФИО
3
Контактный телефон*
*ВАЖНО! Данный контактный номер будет использован оператором для подтверждения причины приезда на территорию ЛНР и адреса прохождения самоизоляции, указанных в заявлении. Допускаются только номера MTS UA, Vodafone UA, LugaCom, PHoenix!
К рассмотрению принимаются ЗАЯВКИ ЗАПОЛНЕННЫЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, присланные для рассмотрения на электронный адрес: [email protected] с указанием ФИО лица запрашивающего разрешение на пересечение ВПП «Станица Луганская» в поле «Тема». Просим Вас внимательно отнестись к заполнению данной анкеты!
[email protected] — на ВЪЕЗД (для граждан, не имеющих регистрации на территории ЛНР).
Заявление на пересечение ВПП «Станица Луганская»
(для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Луганской Народной Республики).
ДАННЫЕ ГРАЖДАНИНА ПЕРЕСЕКАЮЩЕГО ВВП «СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ»
1
ФИО
2
Дата рождения
3
Контактный телефон*
*ВАЖНО! Данный контактный номер может быть использован оператором для уточнения данных указанных в анкете. Допускаются только номера MTS UA, Vodafone UA, LugaCom, PHoenix!
4
Паспорт
Серия
Номер
5
Адрес прописки (согласно паспорта)
6
Причина прибытия
ДАННЫЕ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
1
Адрес пребывания в ЛНР
(адрес прохождения обязательной двухнедельной самоизоляции)
2
ФИО
3
Контактный телефон*
*ВАЖНО! Данный контактный номер будет использован оператором для подтверждения причины приезда на территорию ЛНР и адреса прохождения самоизоляции, указанных в заявлении. Допускаются только номера MTS UA, Vodafone UA, LugaCom, PHoenix!
К рассмотрению принимаются АНКЕТЫ ЗАПОЛНЕННЫЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, присланные для рассмотрения на электронный адрес: [email protected] с указанием ФИО лица запрашивающего разрешение на пересечение ВПП «Станица Луганская» в поле «Тема». Просим Вас внимательно отнестись к заполнению данной анкеты!
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«Для подачи заявки на выезд/въезд через ВПП «Станица Луганская» необходимо заполнить заявку-анкету в соответствии с ранее опубликованными требованиями«, — говорится в сообщении.
Заполнив анкету и прикрепив скан-копии/фото документов, подтверждающих наличие оснований для пересечения ВПП «Станица Луганская», к электронному письму, необходимо отправить его на следующие адреса электронной почты:
[email protected] — на ВЫЕЗД (для граждан, имеющих регистрацию на территории ЛНР);
Заявка на пересечение ВПП «Станица Луганская»
(для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики).
ДАННЫЕ ГРАЖДАНИНА ПЕРЕСЕКАЮЩЕГО ВВП «СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ»
1
ФИО
2
Дата рождения
3
Контактный телефон*
*ВАЖНО! Данный контактный номер может быть использован оператором для уточнения данных указанных в анкете. Допускаются только номера MTS UA, Vodafone UA, LugaCom, PHoenix!
4
Паспорт
Серия
Номер
5
Адрес прописки (согласно паспорта)
6
Причина убытия
ДАННЫЕ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
1
Адрес пребывания на территории Украины
2
ФИО
3
Контактный телефон*
*ВАЖНО! Данный контактный номер будет использован оператором для подтверждения причины приезда на территорию ЛНР и адреса прохождения самоизоляции, указанных в заявлении. Допускаются только номера MTS UA, Vodafone UA, LugaCom, PHoenix!
К рассмотрению принимаются ЗАЯВКИ ЗАПОЛНЕННЫЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, присланные для рассмотрения на электронный адрес: [email protected] с указанием ФИО лица запрашивающего разрешение на пересечение ВПП «Станица Луганская» в поле «Тема». Просим Вас внимательно отнестись к заполнению данной анкеты!
[email protected] — на ВЪЕЗД (для граждан, не имеющих регистрации на территории ЛНР).
Заявление на пересечение ВПП «Станица Луганская»
(для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Луганской Народной Республики).
ДАННЫЕ ГРАЖДАНИНА ПЕРЕСЕКАЮЩЕГО ВВП «СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ»
1
ФИО
2
Дата рождения
3
Контактный телефон*
*ВАЖНО! Данный контактный номер может быть использован оператором для уточнения данных указанных в анкете. Допускаются только номера MTS UA, Vodafone UA, LugaCom, PHoenix!
4
Паспорт
Серия
Номер
5
Адрес прописки (согласно паспорта)
6
Причина прибытия
ДАННЫЕ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
1
Адрес пребывания в ЛНР
(адрес прохождения обязательной двухнедельной самоизоляции)
2
ФИО
3
Контактный телефон*
*ВАЖНО! Данный контактный номер будет использован оператором для подтверждения причины приезда на территорию ЛНР и адреса прохождения самоизоляции, указанных в заявлении. Допускаются только номера MTS UA, Vodafone UA, LugaCom, PHoenix!
К рассмотрению принимаются АНКЕТЫ ЗАПОЛНЕННЫЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, присланные для рассмотрения на электронный адрес: [email protected] с указанием ФИО лица запрашивающего разрешение на пересечение ВПП «Станица Луганская» в поле «Тема». Просим Вас внимательно отнестись к заполнению данной анкеты!
Политика - Сегодня, 17:00 0
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