Мужчина в камуфляже открыл под Киевом стрельбу по людям

Неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу, сообщает полиция.В сообщении областной полиции в Facebook говорится, что «полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства стрельбы в селе Софиевская Борщаговка», там «неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека и ранил его в ногу».Уточняется, что в момент стрельбы рядом находились также женщина с ребенком.Инцидент произошел в 07.45 (время совпадает с московским), когда мужчина с супругой и дочкой садились в автомобиль, который также получил повреждения.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.В данный момент полицейские устанавливают, «из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы».Напомним, в конце сентября на Украине начали спецоперацию против открывшего огонь на улице мужчины. До этого в Киеве произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, ранения получили двое полицейских.