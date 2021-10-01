Прокуратура попросила суд арестовать Медведчука

Украинская прокуратура просит суд арестовать до 19 ноября главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука с возможностью внесения залога в размере почти 38 млн долларов.«Прокуроры и сторона обвинения просит удовлетворить поданное в суд ходатайство и просит применить к подозреваемому Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 19 ноября 2021 года… Также определить подозреваемому залог в размере… 1 млрд гривен», – передает слова прокурора РИА Новости.Сам Медведчук в Печерском районом суде Киева, где ему избирается мера пресечения, заявил, что считает обвинения против него безосновательными.«Хочу заявить о том, что данное уголовное дело, инкриминированное мне, тяжкие обвинения, является полностью безосновательными Я расцениваю это как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – передает его слова ТАСС.Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.Елизавета Булкина