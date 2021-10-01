С понедельника в Латвии начали действовать запретительные меры. И так в полупустынные магазины начали запускать только при наличии «Ковид-сертификата». И угораздило же меня именно в этот день озаботится победитовыми сверлами и ломануться в магазин хоз-строй-товаров с трамвайно-тролейбусным названием «Депо».Сначала полчаса слушал истерики (латышские) и мат (русский) невписавшихся. В это магазине традиционно грузятся мелким оптом строители перед выходом на объект, и на этот раз, насколько я понял, из-за невозможности купить кровельный материал, крышу они будут крыть исключительно последними словами.На входе стоит охранник титульной наружности, гордый возложенной на него миссией по пресечению злонамеренных попыток плебса поднять хоть чуть-чуть ВВП загибающейся прибалтийской экономики. Подхожу к нему, весь упакованный в соответствии последними требованиями ВЦСПС - маска-ласты-трубка дыхательная – протягиваю сертификат о двойной вакцинации «Спутник-V». Страж торговой границы отпрыгивает от меня метра на три, при этом глаза его выкатываются из орбит, он отклоняется назад а руку с «пистолетом» считывающего устройства QR-кода вытягивает вперед, наподобие шпаги и задыхающимся, срывающимся голосом полушипит-полукричит:Tas ir sliktДЃk nekДЃ vispar bez vakcД«nas! – Это хуже, чем вообще без вакцины! TДЃ ir bioloДЈiska diversija!- ну тут вообще все без перевода всё понятно…А вы говорите, «пропаганда не действует», «народ разберется», «они себе не враги», «это правительство ПРОТИВ, а простые люди поголовно ЗА!»… Да нет, тут как раз уже обратный процесс. За тридцать лет интенсивной русофобии, льющейся из всех утюгов, титульные нации, «100500 лет угнетаемые русскими варварами» требуют сегодня от собственных политиков «Бойся как мы! Бойся с нами! Бойся больше нас!»На прошлой неделе опубликовал скромное, доброе, жизнерадостное высказывание латышской молодёжной партийной активистки Селмы Левренце:«Чем больше русских умрёт, тем лучше…» . Так вот самые большие проблемы начались у девочки, когда она попробовала сказать, что это был сарказм такой, шутейный. Вот тогда ей от национально-ушибленных единоверцев досталось по полной… «Не сметь шутить на такую серьезную тему! Сказала приятные уху слова – стой на своём, не мешай радоваться!»…Кстати, после этой статьи позвонил ко мне знакомый, рассказал про несостоявшуюся встречу с потенциальным подрядчиком. Встречу назначил в кафе (до этого все контакты – через электронную почту) По ценам договорились, по срокам – тоже честно хотел осчастливить своим заказом. В зале сидел один-одинёшенек (для Латвии сейчас это нормально) коротал время, разговаривая по телефону. Увидел входящих солидных дам, бросил в трубку: «Прости, ко мне пришли, перезвоню позже», уже поднялся и открыл рот для приветствия, как вдруг одна из вошедших говорит другой: «Nu un ko tad mД“s darДЃm tur, kur ir krievvalodД«gie? (Ну и что мы делаем там, где русскоговорящие?) после чего потенциальные подрядчики гордо развернулись и удалились… Занавес…Еще одна хорошая знакомая жалуется – сын работает по контракту в Германии. Так там круглосуточно из всех утюгов так иинтенсивно льётся русофобия, что он тоже начал подозревать наличие танковых армад на границах Польши и Прибалтики, готовых к броску на Рейн….Украинизация Европы идет полным ходом. В результате заявление Путина, сбившее цены и ажиотаж на газовых рынках ЕС, туземцами воспринимается, как «ещё одно доказательство агрессивной сущности России» Они договорились даже до того, что цены на газ не зависят от газа, а являются … впрочем сами читайте:«Министр финансов лорд Теодор Эгню, барон Оултонский (Theodore Agnew of Oulton), заявил в понедельник парламенту, что рост цен на энергоносители никак не связан с дефицитом поставок. По его мнению, это следствие «геополитического шага» России, чтобы надавить на Европу…» (https://inosmi.ru/politic/20211012/250683908.html)А вот и сама Германия, точнее немецкие комментаторы к статье Die Zeit «Какую весть шлет Газпром Европейскому союзу» (https://inosmi.ru/economic/20211009/250670556.html):Schönundgut: А ведь всего этого следовало ожидать! «Северный поток — 2» — самое тяжелое наследие, оставленное нам Ангелой Меркель.Kronos20: Получается, что американцы оказались правы, когда говорили, что мы попадем в зависимость от России? То, что сейчас Путин пользуется ситуацией, чтобы оказывать на нас и ЕС давление, подкрепляет аргументы американцев.das_freie_wort: «Россия утверждает, что не имеет к стремительному росту цен на газ никакого отношения»… Россия ни к чему не имеет отношения. Ни к ценам на газ, ни к вмешательству в выборы (в России или в других местах), ни к отравлению оппозиционеров, ни в сбитому самолету, ни к поддержке диктаторов…Ну согласитесь, сказочные долбодятлы, не правда ли? Не нравится русский тоталитарный газ? Так покупайте демократический и свободный! Кто за руки держит?У литовцев, кстати, уже есть рецепт, как облагораживать «Мордорское топливо» до состояния абсолютной демократичности! Записывай, Европа! Берете русский газ, платите за него американскому посреднику скромную наценку в 150%. Всё! Газ очищен от «путинской угрозы» и может быть употреблен евродолбодятлами в любом количестве!В воскресенье в Литву прибыл американский газовоз Coral Fungia. Он привёз сжиженный газ из России.«Как пишет Delfi, этот рейс американского танкера стал первым в этом "газовом году", начавшемся в октябре. А всего с октября 2020 года на СПГ-терминал в Клайпеде прибыли 53 таких судна — из российского порта Высоцк, где действует завод компании "Новатэк".СПГ-терминал в Литве создали в 2014 году. Власти обосновывали это желанием стать энергонезависимыми и избавиться от монополии "Газпрома". Для хранения газа арендуется норвежское судно-газохранилище с говорящим названием Independence ("Независимость"). Сутки аренды обходятся литовцам в сумму около 170 тысяч евро. То есть каждый год Литва перечисляет Норвегии 60 миллионов евро. И это при наличии собственной границы с Россией! Ничего литовцам ради демократии не жалко!А еще не жалко тратить на антироссийские провокации европейский бюджет. Вот тут точно никакой рост цен – не помеха! Количество откровенных провокаций как за пределами РФ, где активно начали прессовать немногих оставшихся русских, так и в пределах самой России, где одновременно в разных концах страны вдруг активировались русофобские элементы – от заплесневелых комиков до джигитов, которым ну просто сил нет, как захотелось вдруг в «Нерезиновую». Надеюсь, среди моих читателей нет наивных людей, считающих что «это само насралось»?Антирусская риторика и образ злой и коварной России стал общим и для политиков и для населения Европы.Ума не приложу, что теперь с этим «Щастьем» они собираются делать? Это ведь не насморк, он за 14 дней не пройдёт. Одна надежда на активные лечебные процедуры – оздоровительное замерзание и лечебное голодание, ибо жрать в русофобской среде тоже, оказывается уже нечего и Путин просто обязан прокачать в ЕС не только газ, но и плюшки с булочками.«Запад некому кормить: он ждет спасения от России» https://lv.sputniknews.ru/20211010/zapad-nekomu-kormit-on-zhdet-spaseniya-ot-rossii-18752916.htmlСергей Василье