Киев и Луганск начали обсуждать ситуацию с оператором мобильной связи Vodafone



«В части погашения задолженности компании Vodafone за потреблённую электроэнергию вопрос сдвинулся с мертвой точки, украинская сторона согласилась поработать предложенный нами ещё шесть лет назад механизм», — отметила Ковшарь.



«В части погашения задолженности компании Vodafone за потреблённую электроэнергию вопрос сдвинулся с мертвой точки, украинская сторона согласилась поработать предложенный нами ещё шесть лет назад механизм», — отметила Ковшарь.



«К обсуждению главного вопроса рабочей группы — восстановления социально-экономического взаимодействия через линию разграничения — украинская сторона всё ещё не готова», — отметила Ковшарь.

