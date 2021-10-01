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Киев и Луганск начали обсуждать ситуацию с оператором мобильной связи Vodafone

verter Сегодня, 18:300Новости
Киев и Луганск начали обсуждать ситуацию с оператором мобильной связи Vodafone
Представители Украины согласились проработать предложенный Луганском механизм погашения задолженности украинского оператора мобильной связи Vodafone за потреблённую электроэнергию. Об этом по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания участников подгруппы по вопросам экономики и восстановления Контактной группы сообщила пресс-секретарь луганской делегации в Контактной группе Мария Ковшарь.

«В части погашения задолженности компании Vodafone за потреблённую электроэнергию вопрос сдвинулся с мертвой точки, украинская сторона согласилась поработать предложенный нами ещё шесть лет назад механизм», — отметила Ковшарь.


Она рассказала, что в ходе заседания подгруппы по вопросам экономики и восстановления «обсуждались вопросы водоснабжения ЛНР и взаиморасчетов с Украиной за поставки воды и выплаты пенсий на территориях республик при использовании механизма удаленной идентификации пенсионеров».

«К обсуждению главного вопроса рабочей группы — восстановления социально-экономического взаимодействия через линию разграничения — украинская сторона всё ещё не готова», — отметила Ковшарь.
Политика - Сегодня, 17:34 402

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