С завтрашнего дня запрещено посещать музеи, театры, ночные клубы. Гастроли тоже запретили

«С 13 октября 2021 года до особого распоряжения:

— запретить проведение на территории ЛНР досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

— руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых учреждений;

— руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности приостановить допуск посетителей в учреждения культуры (библиотеки, музеи, клубные учреждения, дворцы культуры, театры, филармонию, цирк, досуговые и развлекательные помещения);

— исполнительным органам государственной власти ЛНР, главам администраций городов и/или районов приостановить проведение гастрольных мероприятий на территории ЛНР», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.



В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки запретила проведение массовых развлекательных мероприятий на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства.Красота и здоровье - Сегодня, 19:27 70