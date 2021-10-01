В Ровеньках уже почти месяц без воды. Сегодня опять авария на водоводе



На предприятии проинформировали, что «работы по устранению аварии на Ровеньковском магистральном водоводе, которая случилась 11 октября, были завершены в тот же день в 21:00, с 21:30 была начата промывка, заполнение и опрессовка водовода».



«12 октября с 14:00 прекращена подача воды по водоводу и его опрессовка из-за нового повреждения. Водоснабжение города Ровеньки и сел Павловка, Нагорное, Медвежанка, Володарский Свердловского района не восстановлено», — сообщили в «Луганскводе».



Там добавили, что бригада Южного управления предприятия выехала на место проведения аварийно-восстановительных работ.



Как ранее информировал журналисты, жители Ровеньков попросили помощи у СМИ, водоснабжение города нарушено с 16 сентября , люди не верят в постоянные порывы водовода. Как, уже почти месяц, без воды выживают в Ровеньках люди, рассказала журналисты местная жительница. Удобный город - Сегодня, 19:16 62 Очередная авария на магистральном водоводе не позволила возобновить водоснабжение Ровеньков и части Свердловского района. Об этом сообщает пресс-служба «Луганскводы».На предприятии проинформировали, что «работы по устранению аварии на Ровеньковском магистральном водоводе, которая случилась 11 октября, были завершены в тот же день в 21:00, с 21:30 была начата промывка, заполнение и опрессовка водовода».Там добавили, что бригада Южного управления предприятия выехала на место проведения аварийно-восстановительных работ.Как ранее информировал журналисты, жители Ровеньков попросили помощи у СМИ, водоснабжение города нарушено с 16 сентября , люди не верят в постоянные порывы водовода. Как, уже почти месяц, без воды выживают в Ровеньках люди, рассказала журналисты местная жительница. Удобный город - Сегодня, 19:16 62

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