Завтра в школу не идти! Объявлены досрочные осенние каникулы с 13 по 22 октября. Все ВУЗы — на дистанционку



«В связи с крайне напряженной эпидемической ситуацией в регионе, вызванной стремительным ростом заболеваемости COVID-19, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела новые ограничения.

С 13 до 22 октября 2021:

1. Объявить досрочные осенние школьные каникулы.

2. Министерству образования и науки ЛНР, Министерству культуры, спорта и молодежи ЛНР, Министерству внутренних дел ЛНР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия ЛНР, Министерству здравоохранения ЛНР, главам администраций городов и/или районов перевести в дистанционный режим работы:

— высшие учебные заведения;

— учреждения среднего специального образования;

— учреждения дополнительного образования;

— деятельность клубных формирований учреждений культуры.

3. Руководителям детско-юношеских спортивных школ всех типов перевести учебно-тренировочный процесс в дистанционный формат с применением дистанционных образовательных и тренировочных технологий», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 19:37 118 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) объявила досрочные осенние каникулы в школах, а другие учреждения образования перевела на дистанционный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба правительства.«В связи с крайне напряженной эпидемической ситуацией в регионе, вызванной стремительным ростом заболеваемости COVID-19, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела новые ограничения.С 13 до 22 октября 2021:1. Объявить досрочные осенние школьные каникулы.2. Министерству образования и науки ЛНР, Министерству культуры, спорта и молодежи ЛНР, Министерству внутренних дел ЛНР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия ЛНР, Министерству здравоохранения ЛНР, главам администраций городов и/или районов перевести в дистанционный режим работы:— высшие учебные заведения;— учреждения среднего специального образования;— учреждения дополнительного образования;— деятельность клубных формирований учреждений культуры.3. Руководителям детско-юношеских спортивных школ всех типов перевести учебно-тренировочный процесс в дистанционный формат с применением дистанционных образовательных и тренировочных технологий», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 19:37 118

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