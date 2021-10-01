В Луганске, во время проверки, из маршрутки высадили беременную, потому что, у нее не было маски. ФОТО





Рейд проходил в квартале Молодежный. Сотрудники МВД останавливали транспортные средства, а специалисты СЭС проверяли соблюдение масочного режима, санитарное состояние салона маршруток и наличие у водителей дезинфицирующих средств.



В ходе рейда сотрудники СЭС напоминали пассажирам без индивидуальных средств защиты о важности соблюдения требований ЧСПК, а водителям — об административной ответственности за нарушения санитарных норм, которая предусматривает штраф в размере 500 руб.



Заведующая отделением гигиены труда Луганской городской СЭС Ирина Семичева напомнила, что такие рейды проводятся в Луганске регулярно.



«На сегодняшний день в том месте, где мы проверяем, могу сказать, что салоны убраны, маски надевают почти все: как пассажиры, так и водители. То есть прогресс есть», — сказала она.

Ранее сотрудники СЭС провели проверки соблюдения требований ЧСПК в супермаркетах Луганска.

Напомним, 1 октября ЧСПК в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ужесточила контроль за соблюдением жителями Республики противоэпидемических требований в людных местах. Красота и здоровье - Сегодня, 19:00 322 Сотрудники Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) при поддержке инспекторов ГИБДД проверили соблюдение в общественном транспорте Луганска требований чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК). Об этом пишет ЛИЦ.Рейд проходил в квартале Молодежный. Сотрудники МВД останавливали транспортные средства, а специалисты СЭС проверяли соблюдение масочного режима, санитарное состояние салона маршруток и наличие у водителей дезинфицирующих средств.В ходе рейда сотрудники СЭС напоминали пассажирам без индивидуальных средств защиты о важности соблюдения требований ЧСПК, а водителям — об административной ответственности за нарушения санитарных норм, которая предусматривает штраф в размере 500 руб.Заведующая отделением гигиены труда Луганской городской СЭС Ирина Семичева напомнила, что такие рейды проводятся в Луганске регулярно.«На сегодняшний день в том месте, где мы проверяем, могу сказать, что салоны убраны, маски надевают почти все: как пассажиры, так и водители. То есть прогресс есть», — сказала она.Ранее сотрудники СЭС провели проверки соблюдения требований ЧСПК в супермаркетах Луганска.Напомним, 1 октября ЧСПК в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ужесточила контроль за соблюдением жителями Республики противоэпидемических требований в людных местах. Красота и здоровье - Сегодня, 19:00 322

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