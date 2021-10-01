В Луганске утвердили список предприятий, которые будут платить налоги по сниженной ставке



Ранее были внесены изменения в закон «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование», и снижена ставка ЕСВ для отдельных категорий работодателей с 31% до 15%.

Представитель налоговой проинформировала, что также принято постановление, «согласно которому предоставляется возможность работодателям заключить соглашение с ГКНС о применении единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 15%".

«К категориям налогоплательщиков, имеющим право на заключение таких соглашений, относятся юридические лица и физические лица-предприниматели — субъекты среднего и малого предпринимательства (в том числе микропредприятия), которые соответствуют условиям, установленным указом главы ЛНР, за исключением государственных и коммунальных предприятий, а также субъекты предпринимательства, которые осуществляют основную деятельность в сфере угольной или металлургической отрасли», — сказала Горобцова.

Она добавила, что существенными условиями соглашения являются повышение уровня заработной платы с 1 октября 2021 года не менее чем на 5%; последующее поэтапное повышение и достижение среднего уровня заработной платы наемных работников по состоянию на 1 июля 2024 года 35,5 тыс. руб.

«Для заключения соглашения налогоплательщикам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации. К соглашению предоставить график поэтапного повышения уровня заработной платы», — отметила Горобцова.

Экономика - Сегодня, 18:45 255 В Луганске утвердили категории работодателей, которые могут воспользоваться возможностью уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по сниженной ставке. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) Галина Горобцова.Ранее были внесены изменения в закон «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование», и снижена ставка ЕСВ для отдельных категорий работодателей с 31% до 15%.Представитель налоговой проинформировала, что также принято постановление, «согласно которому предоставляется возможность работодателям заключить соглашение с ГКНС о применении единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 15%".«К категориям налогоплательщиков, имеющим право на заключение таких соглашений, относятся юридические лица и физические лица-предприниматели — субъекты среднего и малого предпринимательства (в том числе микропредприятия), которые соответствуют условиям, установленным указом главы ЛНР, за исключением государственных и коммунальных предприятий, а также субъекты предпринимательства, которые осуществляют основную деятельность в сфере угольной или металлургической отрасли», — сказала Горобцова.Она добавила, что существенными условиями соглашения являются повышение уровня заработной платы с 1 октября 2021 года не менее чем на 5%; последующее поэтапное повышение и достижение среднего уровня заработной платы наемных работников по состоянию на 1 июля 2024 года 35,5 тыс. руб.«Для заключения соглашения налогоплательщикам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации. К соглашению предоставить график поэтапного повышения уровня заработной платы», — отметила Горобцова.Экономика - Сегодня, 18:45 255

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