В Севастополе студентка устроила массовое ДТП

20-летняя студентка одного из севастопольских вузов протаранила пять автомобилей и дорожный знак.

По словам очевидцев, после ДТП девушка вышла из машины и попыталась скрыться. У студентки были явные признаки опьянения, однако от освидетельствования она отказалась, уточнили в УМВД по Севастополю. В результате аварии пострадали два автомобиля Honda, а также Ford, Subaru и Volkswagen. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Девушке грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Машину забрали на штрафстоянку. Проводится проверка, передает служба информации «Вести.Севастополь».

Видео очевидце