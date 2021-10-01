В Луганске переводят всех на дистанционный режим работы



«С 13 октября 2021 до особого распоряжения рекомендовать государственным органам, главам администраций городов и/или районов ЛНР, государственным учреждениям, предприятиям, организациям всех форм собственности, физическим лицам-предпринимателям осуществить перевод максимально возможного количества работников на дистанционный режим работы», — говорится в протоколе заседания комиссии. Красота и здоровье - Сегодня, 19:46 706 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) рекомендовала работодателям перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба правительства.«С 13 октября 2021 до особого распоряжения рекомендовать государственным органам, главам администраций городов и/или районов ЛНР, государственным учреждениям, предприятиям, организациям всех форм собственности, физическим лицам-предпринимателям осуществить перевод максимально возможного количества работников на дистанционный режим работы», — говорится в протоколе заседания комиссии. Красота и здоровье - Сегодня, 19:46 706

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