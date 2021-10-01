Умер директор Театра эстрадной музыки и песни Луганска
Ушел из жизни директор Театра эстрадной музыки и песни Луганска, главный дирижер и художественный руководитель оркестра театра Георгий Снаговский. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Луганска.
«12 октября на 71-м году жизни перестало биться сердце выдающегося деятеля культуры, директора Театра эстрадной музыки и песни Луганска, главного дирижера и художественного руководителя оркестра театра Георгия Викторовича Снаговского. Администрация Луганска выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.
Георгий Викторович Снаговский родился 29 августа 1951 года в Луганске. Всю жизнь, которая была неразрывно связана с родным городом, он посвятил творчеству. В 1991 году стал заслуженным работником культуры УССР. В 2018-м за многолетний плодотворный труд, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, твердую гражданскую позицию, а также значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Луганска был награжден медалью «За заслуги» II степени.
«Оркестр столичного Театра эстрадной музыки и песни, которым руководил Снаговский, стал для луганчан любимым коллективом, поднимал моральный дух в тяжелые дни 2014 года. А возродившиеся в городских парках музыкальные вечера отдыха стали для горожан настоящим творческим подарком. Георгий Викторович был истинным патриотом Луганщины, верным и исключительно талантливым сыном своей Родины. Это огромная невосполнимая потеря для Луганска и луганчан», — отметили в столичной администрации.
Прощание со Снаговским пройдет 13 октября на территории храма в честь иконы Божией Матери «Умиление»: в 12:00 состоится отпевание, в 12:30 — гражданская панихида.
Культура - Сегодня, 18:25 619
«12 октября на 71-м году жизни перестало биться сердце выдающегося деятеля культуры, директора Театра эстрадной музыки и песни Луганска, главного дирижера и художественного руководителя оркестра театра Георгия Викторовича Снаговского. Администрация Луганска выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.
Георгий Викторович Снаговский родился 29 августа 1951 года в Луганске. Всю жизнь, которая была неразрывно связана с родным городом, он посвятил творчеству. В 1991 году стал заслуженным работником культуры УССР. В 2018-м за многолетний плодотворный труд, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, твердую гражданскую позицию, а также значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Луганска был награжден медалью «За заслуги» II степени.
«Оркестр столичного Театра эстрадной музыки и песни, которым руководил Снаговский, стал для луганчан любимым коллективом, поднимал моральный дух в тяжелые дни 2014 года. А возродившиеся в городских парках музыкальные вечера отдыха стали для горожан настоящим творческим подарком. Георгий Викторович был истинным патриотом Луганщины, верным и исключительно талантливым сыном своей Родины. Это огромная невосполнимая потеря для Луганска и луганчан», — отметили в столичной администрации.
Прощание со Снаговским пройдет 13 октября на территории храма в честь иконы Божией Матери «Умиление»: в 12:00 состоится отпевание, в 12:30 — гражданская панихида.
Культура - Сегодня, 18:25 619
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