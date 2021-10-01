До конца недели в Луганске будет тепло и сухо. Завтра днем — до 20 градусов тепла



«С 21:00 12 октября до 21:00 13 октября на территории региона будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 8-10 градусов, днем — 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 7-9 градусов выше нуля ночью и 17-19 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 8 до 10 градусов тепла ночью и от 18 до 20 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, температурный фон повысится на 2-3 градуса Погода в Луганске - Сегодня, 20:57 76 Температура воздуха в Луганске 13 октября будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 12 октября до 21:00 13 октября на территории региона будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 8-10 градусов, днем — 18-20 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 7-9 градусов выше нуля ночью и 17-19 градусов тепла днем.В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 8 до 10 градусов тепла ночью и от 18 до 20 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, температурный фон повысится на 2-3 градуса Погода в Луганске - Сегодня, 20:57 76

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