Курс валют в Луганске на 13 октября
Госбанк информирует о том, что с 13 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
71,8801 рубля
1 ЕВРО
83,0934 рубля
10 украинских гривен
27,2807 рубля
Вчера, 12 октября, курс основных валют в Луганске был следующим:
1 доллар США
71,6373 рубля
1 ЕВРО
82,9273 рубля
10 украинских гривен
27,1744 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 136
1 доллар США
71,8801 рубля
1 ЕВРО
83,0934 рубля
10 украинских гривен
27,2807 рубля
Вчера, 12 октября, курс основных валют в Луганске был следующим:
1 доллар США
71,6373 рубля
1 ЕВРО
82,9273 рубля
10 украинских гривен
27,1744 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 136
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