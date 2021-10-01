Все документы с истекающим сроком действия продлят

«Органам исполнительной власти ЛНР обеспечить продление до 31 декабря 2021 года действия свидетельств (иных документов) о регистрации, лицензий и других документов разрешительного характера, срок действия которых истекает (по состоянию на 12 октября 2021 года), за исключением лицензий на право оптовой и розничной торговли алкогольной продукцией и (или) табачными изделиями, лицензий на право импорта алкогольной продукции, кроме пива, и (или) табачных изделий, а также лицензий на осуществление хозяйственной деятельности, связанной с торговлей нефтепродуктами», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с крайне напряжённой эпидемической ситуацией в регионе, вызванной стремительным ростом заболеваемости COVID-19, обязала органы исполнительной власти обеспечить продление документов с истекающим сроком действия. Об этом сообщила пресс-служба правительства.Красота и здоровье - Сегодня, 06:00 234