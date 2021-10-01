Во всех госорганах и учреждениях запретили личный прием посетителей



«Запретить личный прием граждан в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности, а также выездные приемы граждан представителями государственных органов, местных администраций, депутатами», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.

В пресс-службе добавили, что запрет «не распространяется на совершение действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов по инициативе (обращению) граждан». Красота и здоровье - Сегодня, 07:00 12 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с крайне напряженной эпидемической ситуацией, вызванной стремительным ростом заболеваемости COVID-19, запретила личные приемы в госорганах, организациях, учреждениях и на предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.«Запретить личный прием граждан в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности, а также выездные приемы граждан представителями государственных органов, местных администраций, депутатами», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.В пресс-службе добавили, что запрет «не распространяется на совершение действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов по инициативе (обращению) граждан». Красота и здоровье - Сегодня, 07:00 12

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