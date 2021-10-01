Всех луганчан старше 65 лет отправляют на обязательную самоизоляцию



«Напомним, что на основании указа главы ЛНР от 13.03.2020 № УГ — 160/20 «О введении режима повышенной готовности», граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 06:24 399 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с ухудшением эпидемической обстановки напомнила жителям старше 65 лет о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.«Напомним, что на основании указа главы ЛНР от 13.03.2020 № УГ — 160/20 «О введении режима повышенной готовности», граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 06:24 399

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