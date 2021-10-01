В Луганске запретили торжественные регистрации браков. Нотариусы будут принимать посетителей по-новому

«Министерству юстиции:

— временно изменить порядок приема граждан в государственных нотариальных конторах следующим образом: не более пяти человек ежедневно во время общего приема граждан по предоставлению консультаций, с учетом лиц, которым назначена выдача подготовленных документов (при этом из лиц, обратившихся на прием, первоочередному приему подлежат лица, обратившиеся за удостоверением завещания);

— не осуществлять совершение нотариальных действий с выездом за пределы рабочего места нотариуса;

— приостановить предоставление услуг отделами записи актов гражданского состояния городских, районных, горрайонных управлений юстиции Министерства юстиции по государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.



Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки поручила Министерству юстиции приостановить регистрацию браков в торжественной обстановке и изменить порядок приема жителей нотариусами. Об этом сообщила пресс-служба правительства.Красота и здоровье - Сегодня, 08:00 8