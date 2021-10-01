Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Британский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca, передает РИА Новости.
Первой статью об этом накануне выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ стали ее перепечатывать. Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал публикацию The Sun, назвав ее "фейком и вопиющей ложью". В РФПИ подчеркнули, что эта история не имеет научного обоснования: "Спутник V" основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе.
"В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины", — говорится в сообщении на сайте газеты. В нем подчеркивается, что это ошибочная информация.
Публично известно, что разработчик вакцины "Спутник V" — Центр имени Гамалеи, подчеркнули в редакции таблоида.
Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.
Подобные обвинения в СМИ звучат не впервые. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург называл их самым смешным мифом про российский препарат.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента, использование одобрили около 70 стран.
В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата в ЕС не осталось никаких препятствий.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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