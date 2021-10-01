Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

"В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины", — говорится в сообщении на сайте газеты. В нем подчеркивается, что это ошибочная информация.

Фото: © РИА Новости / Алексей ДаничевБританский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca, передает РИА Новости.Первой статью об этом накануне выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ стали ее перепечатывать. Российский фонд прямых инвестиций резко раскритиковал публикацию The Sun, назвав ее "фейком и вопиющей ложью". В РФПИ подчеркнули, что эта история не имеет научного обоснования: "Спутник V" основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе.Публично известно, что разработчик вакцины "Спутник V" — Центр имени Гамалеи, подчеркнули в редакции таблоида.Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.Подобные обвинения в СМИ звучат не впервые. Еще в апреле директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург называл их самым смешным мифом про российский препарат.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, он стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, ее эффективность составляет 91,6 процента, использование одобрили около 70 стран.В начале октября глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для признания препарата в ЕС не осталось никаких препятствий.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.