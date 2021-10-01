Против Тихановской и Латушко завели дело о самовольном присвоении власти

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это самовольное присвоение звания либо власти должностного лица", — сказал Кабакович в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Фото: © AP Photo / Robert BumstedПротив лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко возбудили новое уголовное дело о создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета республики Сергей Кабакович, передает РИА Новости.После прошлогодних президентских выборов Тихановская и Латушко покинули Белоруссию: сейчас они находятся в Литве и Польше соответственно. Оппозиционеры активно призывают западные страны расширить международные санкции против Минска.По его словам, Тихановская и Латушко сделали это "по согласованию и совместно с другими участниками заговора", нарушив требования Конституции страны. Кроме того, оппозиционеры "вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций".Согласно белорусскому законодательству, самовольное присвоение звания или власти должностного лица, сопряженное с совершением общественно опасных действий или участием в переговорах с представителями иностранных государств и международных организаций, влечет наказание от общественных работ до лишения свободы на срок до двух лет.Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, ранее уже возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Ее и Латушко включили в перечень лиц, причастных к терроризму.В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.Сейчас в Литве действует ее офис. Латушко руководит оппозиционным Народным антикризисным управлением.