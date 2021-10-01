В Пенсионном фонде расскажут как получить максимально возможную пенсию
В Луганске Пенсионный фонд (ПФ) 15 октября проведет горячую линию по вопросам предоставления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии. Об этом сообщили в фонде.
«15 октября 2021 года с 10:00 до 12:00 замначальника управления Елена Косаженок проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Порядок представления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории ЛНР «, — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24.
Экономика - Сегодня, 10:55 112
«15 октября 2021 года с 10:00 до 12:00 замначальника управления Елена Косаженок проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Порядок представления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории ЛНР «, — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24.
Экономика - Сегодня, 10:55 112
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