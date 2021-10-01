ПриватБанк закрывает все свои отделения: у клиентов осталось полдня



У ПриватБанка был выбор — закрываться или нет, однако руководство решило прекратить работу всех отделений на долгие четыре дня. В течение длинных октябрьских выходных, с 14 по 17 октября, ПриватБанк, впрочем, как и другие украинские финучреждения, не будет работать.

НБУ ни к чему не принуждал банки, а просто рекомендовал им сделать все четыре дня нерабочими. И все банки, и государственные, и коммерческие, дружно вняли совету регулятора и решили хорошенько отдохнуть.

При этом все банкоматы, обменники и терминалы будут работать, как и ранее. Все межбанковские операции, осуществляемые через СЭП (Систему электронных платежей) пройдут по дате 18 октября. В общем, если клиентам ПриватБанка, а также Ощадбанка, Альфа-Банка, ПУМБа, Райффайзен Банка и других необходимо в ближайший день сделать какие-то платежи через кассу, взять у банка справку или что-то выяснить в банке, то лучше поторопиться это сделать сегодня до конца дня .

К тому же следует помнить, что в некоторых отделениях среда, 13 октября, как предпраздничный день, может быть короткой, и отделение закроют на час раньше. Поэтому лучше все посещения ПриватБанка и других банков запланировать себе на первую половину дня. Новости Украины - Сегодня, 10:45 159 ПриватБанк закрывает все свои отделения. Украинцам, у которых остались нерешенные вопросы с банком, нужно успеть решить их остаток сегодняшнего дня. С четверга все отделения ПриватБанка прекращают работу.У ПриватБанка был выбор — закрываться или нет, однако руководство решило прекратить работу всех отделений на долгие четыре дня. В течение длинных октябрьских выходных, с 14 по 17 октября, ПриватБанк, впрочем, как и другие украинские финучреждения, не будет работать.НБУ ни к чему не принуждал банки, а просто рекомендовал им сделать все четыре дня нерабочими. И все банки, и государственные, и коммерческие, дружно вняли совету регулятора и решили хорошенько отдохнуть.При этом все банкоматы, обменники и терминалы будут работать, как и ранее. Все межбанковские операции, осуществляемые через СЭП (Систему электронных платежей) пройдут по дате 18 октября. В общем, если клиентам ПриватБанка, а также Ощадбанка, Альфа-Банка, ПУМБа, Райффайзен Банка и других необходимо в ближайший день сделать какие-то платежи через кассу, взять у банка справку или что-то выяснить в банке, то лучше поторопиться это сделать сегодня до конца дня .К тому же следует помнить, что в некоторых отделениях среда, 13 октября, как предпраздничный день, может быть короткой, и отделение закроют на час раньше. Поэтому лучше все посещения ПриватБанка и других банков запланировать себе на первую половину дня. Новости Украины - Сегодня, 10:45 159

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