Ремонт электросети закончили, но что-то пошло не так



«13 октября 2021 года в 06:30 в связи переключениями в сетях ГУП «РСК» (государственного унитарного предприятия «Республиканская сетевая компания») будут обесточены насосные станции: «4-й подъем города Алчевск», «5-й подъем Петровское», «Елизаветинская», в результате чего будет сокращена подача воды по городам: Антрацит, Красный Луч, Перевальск — на 50%; Брянка — на 40%; Алчевск, Стаханов, Кировск — на 30% до восстановления энергоснабжения и вхождения в рабочий режим», — сообщили в пресс-службе.

Удобный город - Сегодня, 10:23 261 Водоснабжение семи городов сократилось в связи с переключением электросетей и обесточиванием насосных станций. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.«13 октября 2021 года в 06:30 в связи переключениями в сетях ГУП «РСК» (государственного унитарного предприятия «Республиканская сетевая компания») будут обесточены насосные станции: «4-й подъем города Алчевск», «5-й подъем Петровское», «Елизаветинская», в результате чего будет сокращена подача воды по городам: Антрацит, Красный Луч, Перевальск — на 50%; Брянка — на 40%; Алчевск, Стаханов, Кировск — на 30% до восстановления энергоснабжения и вхождения в рабочий режим», — сообщили в пресс-службе.Удобный город - Сегодня, 10:23 261

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