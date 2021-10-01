В Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским

"Сейчас мы ждем от РФ четкий ответ - готовы они встречаться или нет. Эта встреча может состояться в рамках нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время. Может быть проведена отдельно. Но главное, что РФ сейчас выглядит растерянной и не может нам дать четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?", - сказал Кулеба.

Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /Киев ждет четкий ответ от РФ о готовности провести встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, она могла бы пройти в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина), заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости."Я каждый день получаю какие-то посты из РФ, где какие-то официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи. И так уже комментируют, и сяк комментируют. С одной стороны они этой встречи избегают, а с другой стороны не могут прекратить о ней говорить", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция велась в Facebook. Он добавил, что Киев готов к такой встрече.Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин никогда не был против встречи с Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.