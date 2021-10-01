На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада

"Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", - сказал Волошин.

"И Нуланд в этой связи (в Москве – ред.) явно услышит то же самое: "Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема". И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада", – добавил депутат.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /В США скептически настроены к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставшему "проблемой" для Запада, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин, передает РИА Новости.Как утверждает парламентарий, с такой позицией в Москву приехала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.По его словам, в Вашингтоне есть понимание того, что устроить какую-либо эскалацию может только Киев, так как весной президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и во многом благодаря этому "Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует".В понедельник зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.