На саммите Украина-ЕС прозвучало немало заявлений, в которых основной темой была Россия. Разнообразные ораторы наперебой заявляли, что нужно «продолжать санкционное давление», «идти по пути сплочения рядов против Москвы» и т.п. Одним из таких ораторов на саммите стал бывший глава украинского правительства Владимир Гройсман. В его речи слова «Россия» и «Путин» прозвучали более десятка раз.По словам экс-премьера Украины, сегодня «искусственно создаётся кризис для Европейского союза», причём «создаёт его Россия». Гройсман заявляет, что Евросоюз должен противостоять России, «которая как хищник угрожает интересам ЕС».Гройсман, сегодня являющийся главой партии фактически имени самого себя («Украинская стратегия Гройсмана»), заявил о своём сожалении по поводу того, что в заявлениях представителей ЕС он так и не услышал ничего конкретного по вопросу энергетической безопасности.Украинский политик:Да, многое говорили об ответственности России за ЛДНР, которые она искусственно создала. Но теперь Россия создаёт кризис в самом ЕС, на его границах. И мы ничего не услышали конкретного о «Северном потоке-2». А ведь Европа должна понимать, что хищник в виде путинской России приближается к её интересам, создаёт такие кризисы.На саммите Украина-ЕС, на котором присутствовали еврочиновники Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, Гройсман заявил, что для Украины важно соблюдать параметры европейской ассоциации и «строить современную развитую экономику».Примечательно, что пока Гройсман произносил эти слова, сразу в трёх регионах Украины (Закарпатье, Хмельницкая и Львовская области) местные власти ввели режим ЧС из-за нехватки газа, а в Минэнерго Украины заявили о надежде на то, что с ноября электроэнергия ввиду её нехватки на Украине начнёт поступать из Республики Беларусь.источник