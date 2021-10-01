Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

"Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок. Сбылась моя мечта о дипломатической работе", — сказала она.

Фото: © РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, передает РИА Новости.Поклонская заявила РИА Новости, что обрадовалась решению. Собеседница агентства отметила, что уже прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии.До этого Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в этом году, но еще в мае сняла свою кандидатуру.Ранее должность представителя России в этой западноафриканской республике занимал Владимир Соколенко.