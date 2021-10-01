Четырехлетний малыш получил серьёзные ожоги, опрокинув на себя кипяток
Четырехлетний луганчанин попал с ожогами в больницу после того, как опрокинул на себя чашку с кипятком. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«12 октября в детскую клиническую больницу сотрудниками скорой помощи был доставлен четырехлетний житель Луганска. Мальчику был поставлен диагноз: «термический ожог кипятком лица, правой ушной раковины 1-2-й степени, до 5% тела», — говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что «ребенок в какой-то момент оказался без присмотра взрослых и опрокинул на себя чашку с кипятком». Состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.
В Министерстве призвали родителей соблюдать следующие правила безопасности:
— держать горячие емкости вне досягаемости ребенка;
— не оставлять детей без присмотра в тех местах, где они могут получить ожог (кухни, ванные, бойлерные, котельные помещения);
— ставить кастрюли и сковороды на дальние конфорки или поворачивать ручки посуды от края плиты, чтобы ребенок не мог до них дотянуться;
— не носить ребенка на руках во время приготовления пищи или ее раздачи;
— убирать в специальные короба электропровода в доме;
— не переносить горячие жидкости и пищу рядом с местами, где находится ребенок;
— отказаться от использования обогревателей с открытой спиралью;
— находясь на отдыхе на природе, не позволять малышам приближаться к кострам, мангалам, другим местам, где готовится пища;
— прятать в недоступные места спички и зажигалки;
— не приносить в дом ядовитые жидкости; предметы бытовой химии хранить в шкафах с запертыми замками.
Происшествия - Сегодня, 13:18 29
«12 октября в детскую клиническую больницу сотрудниками скорой помощи был доставлен четырехлетний житель Луганска. Мальчику был поставлен диагноз: «термический ожог кипятком лица, правой ушной раковины 1-2-й степени, до 5% тела», — говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что «ребенок в какой-то момент оказался без присмотра взрослых и опрокинул на себя чашку с кипятком». Состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.
В Министерстве призвали родителей соблюдать следующие правила безопасности:
— держать горячие емкости вне досягаемости ребенка;
— не оставлять детей без присмотра в тех местах, где они могут получить ожог (кухни, ванные, бойлерные, котельные помещения);
— ставить кастрюли и сковороды на дальние конфорки или поворачивать ручки посуды от края плиты, чтобы ребенок не мог до них дотянуться;
— не носить ребенка на руках во время приготовления пищи или ее раздачи;
— убирать в специальные короба электропровода в доме;
— не переносить горячие жидкости и пищу рядом с местами, где находится ребенок;
— отказаться от использования обогревателей с открытой спиралью;
— находясь на отдыхе на природе, не позволять малышам приближаться к кострам, мангалам, другим местам, где готовится пища;
— прятать в недоступные места спички и зажигалки;
— не приносить в дом ядовитые жидкости; предметы бытовой химии хранить в шкафах с запертыми замками.
Происшествия - Сегодня, 13:18 29
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