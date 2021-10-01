В Польше задержали пенсионера по подозрению в шпионаже в пользу Белоруссии

«10 октября агентством внутренней безопасности был задержан мужчина по подозрению в шпионской деятельности. Материалы следствия говорят о том, что он сотрудничал с белорусской разведкой — КГБ», — цитирует РИА Новости Жарина.

Фото: globallookpress.comПодозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии пенсионера задержали в Польше, сообщил пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин, передает RT.Он уточнил, что мужчине предъявлены обвинения, он арестован на три месяца.По словам Жарина, задержанный «много лет был связан с силовыми структурами, 20 лет назад он вышел на пенсию как сотрудник пограничной стражи».