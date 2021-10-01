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В Польше задержали пенсионера по подозрению в шпионаже в пользу Белоруссии

Sergey Сегодня, 15:4515Новости
В Польше задержали пенсионера по подозрению в шпионаже в пользу Белоруссии
Фото: globallookpress.com
Подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии пенсионера задержали в Польше, сообщил пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин, передает RT.
«10 октября агентством внутренней безопасности был задержан мужчина по подозрению в шпионской деятельности. Материалы следствия говорят о том, что он сотрудничал с белорусской разведкой — КГБ», — цитирует РИА Новости Жарина.

Он уточнил, что мужчине предъявлены обвинения, он арестован на три месяца.
По словам Жарина, задержанный «много лет был связан с силовыми структурами, 20 лет назад он вышел на пенсию как сотрудник пограничной стражи».

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