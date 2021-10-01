Украинские силовики взяли в плен сотрудника ЛНР в СЦКК

«Сегодня по согласованию с украинской стороной СЦКК сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги в районе КПВВ «Первомайск-Золотое». В это время диверсионно-разведывательная группа из состава 24-й бригады совершила вооруженное нападение, применив стрелковое оружие и захватив в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, осуществляющего контроль соблюдения режима прекращения огня», - сказано в заявлении.

Фото: © РИА Новости / Максим ЗахаровГруппа украинских диверсантов захватила в плен сотрудника представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции ЛНР, передает ДАН.В УНМ напомнили, что все сотрудники луганского представительства не вооружены, чем и воспользовались украинские диверсанты.Отметим, что в настоящее время проходит видеоконференция Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.