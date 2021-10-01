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В Луганске после обеда объявили штормовое предупреждение

verter Сегодня, 17:4540Новости
В Луганске после обеда объявили штормовое предупреждение
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в регионе во второй половине дня 13 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 13 октября местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев. Погода в Луганске - Сегодня, 17:30 74

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