В Луганске после обеда объявили штормовое предупреждение
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в регионе во второй половине дня 13 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 13 октября местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев. Погода в Луганске - Сегодня, 17:30 74
«Днем 13 октября местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев. Погода в Луганске - Сегодня, 17:30 74
Метки: {keywords}