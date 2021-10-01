На Украине предупредили о зимнем В«реванше ПутинаВ»

«Потому нам нужно готовиться к возможному зимнему реваншу [президента России Владимира] Путина. Кстати, в тексте заявления и на саммите я не услышал от лидеров ЕС осуждения "Северного потока-2", и у меня создалось впечатление, что, по сути, саммит дал зеленый свет запуску "Северного потока-2". И на сегодня этот вопрос больше не стоит, "Северный поток-2" будет запущен», — заключил Елисеев.

Фото: Public Domain / WikimediaПо итогам прошедшего в Киеве саммита Украина — ЕС стало ясно, что Евросоюз не может предложить решение вопроса энергобезопасности Украины и Киеву необходимо готовиться к непростому зимнему периоду. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев, передает «Лента.ру».По его словам, лидеры ЕС прямо советуют Украине усиливать энергозависимость и не надеяться на гарантии со стороны Запада. «Они недооценивают возможную циничную роль и действия Российской Федерации. Что касается реверса, то тут тоже, мне кажется, не совсем точная информация, поскольку я понимаю, сейчас к интерконнектору в Словакии будет врезка одной из соседних стран», — отметил Елисеев.Дипломат также считает, что даже через реверс Украина может получить на 50 процентов меньше газа, чем в прошлом году.Ранее президент России предупредил, что транзит газа в Европу через территорию Украины может и вовсе прекратиться. По его мнению, местный газопровод может попросту лопнуть при увеличении транзита.В Кремле также предложили Киеву способ увеличить транзит газа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для решения вопроса о транзите Киев должен вести диалог с покупателями газа в Европе: именно они могут заключить с «Газпромом» новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами «с учетом растущих потребностей в голубом топливе».