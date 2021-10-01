Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве

"Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе.

Фото: РИА НовостиВ Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что в ГУМВД проверяют информацию о хлопке в районе дома №66; по информации источника издания, очевидцы рассказывали о мужчине в камуфляжной форме рядом с учебным заведением.В Департаменте образования сказали РИА Новости, что ранее школы на улице Фотиевой получили распоряжение полиции не покидать здания из-за проведения опермероприятий, сейчас все дети в безопасности, их уже отпустили по домам.