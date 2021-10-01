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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве

root Сегодня, 18:0039Новости
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ГУМВД проверяют информацию о хлопке в районе дома №66; по информации источника издания, очевидцы рассказывали о мужчине в камуфляжной форме рядом с учебным заведением.
"Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе.

В Департаменте образования сказали РИА Новости, что ранее школы на улице Фотиевой получили распоряжение полиции не покидать здания из-за проведения опермероприятий, сейчас все дети в безопасности, их уже отпустили по домам.

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