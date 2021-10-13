Путин предупредил об угрозе прекращения транзита газа в Европу через Украину

«Там больше увеличивать нельзя. Нам все намекают — увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — заключил он.

«Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу», — напомнил он.

Фото: Gleb Garanich / ReutersПрезидент России Владимир Путин предупредил, что транзит газа в Европу через территорию Украины может и вовсе прекратиться. По его мнению, местный газопровод может попросту лопнуть при увеличении транзита, передает "Лента.ру".«Некоторые безответственные политики на Украине призывают национализировать газ, в итоге там уже началась откачка», — сказал он. По словам Путина, Россия увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составит примерно десять процентов.Одновременно Путин указал, что даже в самые сложные периоды холодной войны Россия исполняла контрактные обязательства, поставляя газ в Европу.Ранее Путин назвал причину роста цены на газ в Европе. По его словам, повышение стоимости стало следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Также Путин пообещал, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок до конца года. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Россия увеличила до максимума поставки газа в Европу по действующим контрактам и не может нарастить экспорт топлива.