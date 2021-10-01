Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Ощадбанк начал рассылать специальные SMS всем пенсионерам. Что нужно будет сделать.

verter Сегодня, 18:3037Новости
Ощадбанк начал рассылать специальные SMS всем пенсионерам. Что нужно будет сделать.
С 1 января 2022 года «Ощадбанк» прекращает дальнейшее автоматическое продление действия карточек для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). При этом для других клиентов эта норма была введена еще в октябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Ощадбанка».
В пресс-службе отметили, что продление карт «Ощадбанка» для переселенцев было временной мерой, направленной на защиту граждан от распространения COVID-19.
«В течение последних двух лет у всех клиентов «Ощадбанка» была возможность получить перевыпущенные карты, которые с 12 марта 2020 года (с начала карантина) своевременно доставлялись и продолжают доставляться в отделения», — напомнили в банке.
В финучреждении акцентировали, что у переселенцев, находящихся на подконтрольной Украине территории, была возможность получить новые карты, так как:
за прошедшие полтора года все области Украины неоднократно находились в «зеленой» карантинной зоне;
введенные карантинные меры не предусматривают ограничения движения транспорта;
отделения «Ощадбанка» работают в штатном режиме.
«Ощадбанк» специально для клиентов из числа ВПЛ, обслуживаемых в отделениях Донецкой и Луганской областей, еще в июне 2020 года создал электронную очередь, которая дает возможность удобно получать перевыпущены карты. Как свидетельствуют цифры, клиенты постепенно получают эти карточки", — добавили в пресс-службе.
Что касается жителей оккупированных территорий, которые зарегистрированы как ВПЛ, то требование личного получения перевыпущенной карты введено с целью обеспечения безопасности людей.
«Решение принято ради безопасности граждан, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях. Ведь есть информация о нередких случаях негуманного присвоения третьими лицами карточек и снятии средств не верифицирующими лицами», — сообщили в финучреждении.
В ближайшее время банком будет осуществлена рассылка SMS-сообщений клиентам, карточки которых были автоматически продлены.
«Дата и конкретное время, когда нужно получить перевыпущенную карточку, будут указаны в тексте этого SMS», — уточнили в банке.
Если клиент захочет выбрать другое время визита, ему будет доступна возможность записаться в отделение онлайн одним из следующих способов:
через официальный сайт «Ощадбанка»;
в чат-боте «Ощадбанк» приложений Telegram или Messenger;
в контакт-центре по бесплатному номеру телефона — 0800210800.
Отметим, что у большинства переселенцев перевыпущенные в 2020 году карты «Ощадбанка» имеют срок действия до 2025 года.
Источник: телеканал «Дом» Новости Украины - Сегодня, 18:00 317

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: